إبرام اتفاقية بين "عمل المستقبل" و"مرسول" لتوثيق العقود المرنة في "توصيل الطلبات"

وتعليقًا على ذلك، قال "المحمدي": "تعد هذه الاتفاقية استمراراً لجهود شركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال في دعم وتحفيز الكفاءات السعودية للعمل في مجال الاقتصاد التشاركي من خلال أنماط العمل الحديثة، والتوسع في استهداف أنماط العمل الأخرى ومنها العمل المرن، وسعياً في إيجاد سبل التسهيل وتقديم الخدمات للعاملين في الاقتصاد التشاركي".