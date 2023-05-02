إبرام اتفاقية بين "عمل المستقبل" و"مرسول" لتوثيق العقود المرنة في "توصيل الطلبات"

وقّعت شركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال اتفاقية تعاون مع شركة تطبيق مرسول للاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تقديم الخدمات للعاملين في الاقتصاد التشاركي من خلال إنشاء وتوثيق عقود العمل المرنة للعاملين في قطاع توصيل الطلبات، وتحليل بيانات وأداء المستفيدين، وترشيح القوى العاملة الوطنية للعمل في تطبيقات التوصيل.
وتمّ توقيع اتفاقية التعاون، في مدينة الرياض، حيث مثّل شركة عمل المستقبل الرئيس التنفيذي المهندس بندر بن عبدالله المحمدي، فيما مثّل شركة تطبيق مرسول الرئيس التنفيذي المهندس أيمن بن فهد السند.
وتسعى "عمل المستقبل"، من خلال الاتفاقية، إلى تقديم خدمات الربط التقني المعنية بتوثيق العقود وتحليل البيانات، وتمكين تطبيقات التوصيل من الوصول إلى النتائج المطلوبة التي تسهم في دعم القوى العاملة، إضافةً إلى ترشيح القوى العاملة الوطنية لتطبيقات التوصيل.
وتعليقًا على ذلك، قال "المحمدي": "تعد هذه الاتفاقية استمراراً لجهود شركة عمل المستقبل لخدمات الأعمال في دعم وتحفيز الكفاءات السعودية للعمل في مجال الاقتصاد التشاركي من خلال أنماط العمل الحديثة، والتوسع في استهداف أنماط العمل الأخرى ومنها العمل المرن، وسعياً في إيجاد سبل التسهيل وتقديم الخدمات للعاملين في الاقتصاد التشاركي".
من جهته، عبّر "السند"؛ عن سعادته بالشراكة مع "عمل المستقبل" والتعاون من خلال دعم القوى العاملة الوطنية للعمل في تطبيق مرسول، وتوفير بيئة عمل داعمة ومرنة، مما ينعكس إيجاباً على تجربة "مرسول" والعميل، ويؤكّد حرص تطبيق "مرسول" على تسهيل مهمة العاملين في التطبيق.