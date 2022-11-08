"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة مصحوبٌ برياح على تبوك والجوف والشمالية وحائل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة مصحوب برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، في حين لاتزال الفرصة مهيّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.