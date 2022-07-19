"البرنامج الصحي التطوعي" يقدّم خدماته لـ 9 آلاف حاج خلال موسم الحج

وقدم المتطوعون من 6 مناطق في المملكة ، منهم 244 من منطقة مكة المكرمة ، و57 متطوعًا من منطقة الرياض، فيما كانت حصة منطقة الشرقية 51 متطوعاً ، ومن منطقة جازان 37 متطوعاً ، فيما جاء من منطقة عسير 20 متطوعاً ، وعشرة متطوعين من منطقة القصيم ، فيما قدم 31 متطوعاً من مناطق مختلفة بشكل متفرق.