"البرنامج الصحي التطوعي" يقدّم خدماته لـ 9 آلاف حاج خلال موسم الحج

قدم متطوعو البرنامج الصحي التطوعي الرابع عشر الذي نظمته جمعية "درهم وقاية" الخيرية الخدمة الصحية لـ 9 آلاف حاج وحاجة، خلال موسم الحج للعام الجاري 1443هـ.
شارك في البرنامج هذا العام 450 متطوعًا، 236 متطوعًا من الذكور و214 أنثى، من طلاب وطالبات الطب من مختلف التخصصات الطبية، تم تقسيمهم لـ120 فرقة توزعوا في كل المشاعر المقدسة لتوفير أفضل رعاية مُمكنة لضيوف الرحمن أثناء زيارتهم لبيت الله الحرام.
وتمركز المتطوعون في نقاط تمركز ثابتة عند كل مشعر من المشاعر، ففي عرفات كان المتطوعون مُرتكزين بجوار جبل الرحمة ومسجد نمرة، بينما في المزدلفة فكان الانتشار على جانبي طريق المُشاة، وأخيرًا في منى تواجد العشرات على طول جسر الجمرات.
وقدم المتطوعون من 6 مناطق في المملكة ، منهم 244 من منطقة مكة المكرمة ، و57 متطوعًا من منطقة الرياض، فيما كانت حصة منطقة الشرقية 51 متطوعاً ، ومن منطقة جازان 37 متطوعاً ، فيما جاء من منطقة عسير 20 متطوعاً ، وعشرة متطوعين من منطقة القصيم ، فيما قدم 31 متطوعاً من مناطق مختلفة بشكل متفرق.
وعمل المتطوعون ميدانيًا لمُدة زادت عن 21 ألف ساعة تطوعية ، بواقع 47 ساعة لكل متطوع خلال 6 أيام عمل .
وأخضع المتطوعون لأربعة أيام تدريب تنوعت مابين نظري وعملي بعدد ساعات 25 ساعة لكل متدرب ، بمجموع 11250 ساعة تدريبية.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية " درهم وقاية " الدكتور جاسر الشهري: "نشكر كافة المتطوعين على عملهم المخلص طوال موسم الحج، كان هذا أملنا فيهم ونتمنى من الله عز وجل أن يقبل عملهم ومجهودهم في خدمة ضيوفه خالصًا لوجهه الكريم".
وأضاف: "حضّرنا كثيرًا لموسم الحج هذا العام، وقمنا بإعداد وتدريب عدد كبير من الشباب المتطوعين في مختلف التخصصات الطبية، من أجل تحقيق أفضل تغطية صحية لحجاج بيت الله، ونحمد الله كان تواجد المتطوعين بارزاً وحقق عملهم الاستفادة المرجوة".
وقدم شكره لكل الشركاء الذين ساهموا في نجاح البرنامج في نسخته الرابعة عشرة وعلى رأسهم وزارة الصحة والتجمع الصحي في مكة ممثلاً في مدينة الملك عبدالله الطبية و وزارة التعليم و جامعة أم القرى وكذلك مركز د. خالد إدريس و بدعمٍ من جمعية هدية الحاج و المعتمر.