"تراحم الرياض" تُسَلم الوحدات السكنية لعدد من الأسر المستفيدة من خدمات اللجنة

سلّم المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض فيصل بن تركي اللويحق، اليوم الأربعاء، الوحدات السكنية لعدد من الأسر المستفيدة من خدمات اللجنة.
وقال "اللويحق": يأتي هذا المشروع مبادرةً بين "تراحم" ومؤسسة الملك عبدالله ووالديه للإسكان التنموي؛ لتمكين مجموعة من مستفيدي تراحم وتأمينهم بوحدات سكنية مؤثثة في أحدث مشاريع المؤسسة؛ تحسينًا لآفاق الحياة المستقبلية للمستفيدين، ونقلهم من الرعوي للتنموي عبر منظومة متكاملة من الخدمات، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، الهادفة لرفع مستوى جودة الحياة في المملكة والمجتمع السعودي.
وأعرب "اللويحق" عن تقديره لما تجده "تراحم الرياض" من اهتمام ودعم وتمكين من الأمانة العامة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم لخدمة الأسر المستفيدة من اللجنة.
وقدّم شكره لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووالديه للإسكان التنموي على تعاونهم ورعايتهم للسجناء وأسرهم، من خلال دعم برامج اللجنة وتمكينها من تحقيق أهدافها النبيلة.