"تراحم الرياض" تُسَلم الوحدات السكنية لعدد من الأسر المستفيدة من خدمات اللجنة

وقال "اللويحق": يأتي هذا المشروع مبادرةً بين "تراحم" ومؤسسة الملك عبدالله ووالديه للإسكان التنموي؛ لتمكين مجموعة من مستفيدي تراحم وتأمينهم بوحدات سكنية مؤثثة في أحدث مشاريع المؤسسة؛ تحسينًا لآفاق الحياة المستقبلية للمستفيدين، ونقلهم من الرعوي للتنموي عبر منظومة متكاملة من الخدمات، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، الهادفة لرفع مستوى جودة الحياة في المملكة والمجتمع السعودي.