ثقافة

"أدبي الرياض" يعقد ندوة ثقافية عن الأديب عبدالله بن إدريس

للتأكيد على الجهود التي بذلها في خدمة الثقافة والمثقفين
"أدبي الرياض" يعقد ندوة ثقافية عن الأديب عبدالله بن إدريس
واس
واس

ينظّم النادي الأدبي بالرياض بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين غدًا، ندوة عن الأديب عبدالله بن إدريس رحمه الله، الرئيس الأسبق للنادي الأدبي بالرياض، وذلك بمقر هيئة الصحفيين السعوديين بحي الصحافة بالرياض.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود: تأتي الندوة في سياق الوفاء والعرفان لمجهودات ابن إدريس في خدمة الثقافة والمثقفين في وطننا الغالي، وتأكيدًا لارتباط اسمه بالنادي الأدبي بالرياض، حيث ترأس مجلس إدارة النادي وقتًا طويلًا، وكان اسمه مرتبطًا بالنادي ومنجزاته وإصداراته طيلة سنوات مديدة.

هيئة الصحفيين السعوديين
أدبي الرياض
الأديب عبدالله بن إدريس

أخبار قد تعجبك

No stories found.