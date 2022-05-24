"أدبي الرياض" يعقد ندوة ثقافية عن الأديب عبدالله بن إدريس

وقال رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود: تأتي الندوة في سياق الوفاء والعرفان لمجهودات ابن إدريس في خدمة الثقافة والمثقفين في وطننا الغالي، وتأكيدًا لارتباط اسمه بالنادي الأدبي بالرياض، حيث ترأس مجلس إدارة النادي وقتًا طويلًا، وكان اسمه مرتبطًا بالنادي ومنجزاته وإصداراته طيلة سنوات مديدة.