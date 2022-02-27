"أدبي الطائف" يحصد المركز الأول في التأليف والنشر الأدبي للعام 2021

عبّر رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد عن سعادته بحصول أدبي الطائف على المركز الأول في حركة التأليف والنشر الأدبي في المملكة العربية السعودية لعام 2021م وفق بيبليوغرافيا حركة التأليف والنشر الأدبي في المملكة العربية السعودية لعام 2021 التي يعدها ويصدرها الكاتب السعودي خالد بن أحمد اليوسف.

ووجّه الجعيد شكره وتقديره لجميع المؤلفين على ثقتهم في اختيار النادي الأدبي الثقافي بالطائف لطباعة مؤلفاتهم الأدبية والثقافية، مشيرًا إلى أن الإصدارات لعام 2021م تنوعت بين فنون أدبية مختلفة من شعر ورواية وقصة ونقد ومسرح وترجمة ودراسات وغير ذلك، لأكثر من ثلاثين أديبًا ومثقفًا ومبدعًا من محافظة الطائف ومن مختلف مناطق المملكة الأخرى.

كما وجّه "الجعيد" شكره لكل من أسهم في إنجاح طباعة هذه الأعمال من لجنة الطباعة والنشر والمحكمين ودور النشر المتميزة من داخل المملكة وخارجها.

وشكر "الجعيد" كل من قدم التهنئة للنادي من أفراد ومؤسسات وأدباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

