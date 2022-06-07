"أدبي الطائف" يقيم أمسية لشعراء ومبدعي جماعة "فرقد"

ثم فتحت مديرة الأمسية المجال لمداخلات وتعليقات الحضور، حيث تداخل الناقد والأديب الدكتور عالي بن سرحان القرشي متحدثًا عن رأيه في النصوص التي ألقيت في الأمسية مبديًا بعض الملاحظات النقدية عليها، فيما تحدث رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد في كلمته عن سعادته وامتنانه لاختيار الطائف عاصمة للشعر العربي لهذا العام.