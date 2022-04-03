"أدبي حائل" يبدأ حلقات المنتدى الرمضاني "تأملات للغة الجسد في القرآن"

وفي التفاصيل، أوضح رئيس أدبي حائل الدكتور نايف المهيلب؛ أن هذه الفعاليات تأتي منسجمة مع روح وفضيلة هذا الشهر الكريم؛ مشيرًا إلى أنه سوف يتخلل هذه الأمسيات دور منصة إحسان الخيرية، واستعراض تقاليد وعادات الموروث الاجتماعي في حائل، مع توقيع العديد من الكتب التي أصدرها النادي مؤخرًا، وفقرات أخرى متنوعة؛ داعيًا الجميع للحضور والمشاركة في حلقات المنتدى.