"أدبي حائل" ينظم فعالية توقيع كتاب "الإبل العربية في الرسوم الصخرية"

أقام النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل، ضمن فعالياته الأسبوعية، فعالية توقيع كتاب "الإبل العربية في الرسوم الصخرية"، من تأليف الباحث في التاريخ والحضارة والفلك القديم مشاري بن عبدالعزيز النشمي، وحضور عدد من المثقفين والإعلاميين في المنطقة.
وأوضح مؤلف الكتاب، الباحث في التاريخ والحضارة والفلك القديم، مشاري بن عبدالعزيز النشمي، بمناسبة الاحتفاء بتوقيع الكتاب، أن الكتاب مكون من 175 صفحة تقريباً، وهو عبارة عن دراسة ميدانية لأربعة مواقع جبلية غرب مدينة حائل في جبال المُسْمى، وساحوت، وعرنان، وقمرا، وتعد الدراسة الأولى من نوعها التي تبين أنواع رسوم الإبل في الفنون الصخرية، مشيراً بأن البروفيسور سليمان الذييب، أستاذ اللغات القديمة، شارك في تقديم الكتاب، وتمت طباعته على نفقة الأستاذ صالح بن إبراهيم بن رشيد الليلى.
وأضاف "النشمي" عن الكتاب أنه "استغرقت دراسته عاماً كاملاً، يحتوي على ترجمة مجموعة من النقوش العربية القديمة "الثمودية" النادرة التي تخص الإبل، كما تم خلال الدراسة الميدانية اكتشاف أكثر من 20 موقعاً تحوي عدداً من الرسوم الأثرية النادرة وتم تسجيله لدى هيئة التراث الوطني".
ولفت بأن "من أهم نتائج الدراسة هو تحديد عمر بعض رسوم الإبل بإرجاعها إلى سبعة آلاف سنة من خلال مقارنتها بالرسوم الآدمية، وهذا ما صدقت عليه نتائج الفريق العلمي الفرنسي للأبحاث، وجامعة الملك سعود، وجامعة برلين الحرة، وجامعة أكسفورد، بعد دراسة منحوتات جمال الجوف والتي تعود إلى أكثر من 7 آلاف سنة تقريباً".
وتابع: "الكتاب وثّق مجموعة كبيرة من رسوم الإبل التي تم اكتشافها خلال الدراسة الميدانية، والتي تُعد هي الأجمل على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، خصوصاً في النمط الأول بشهادة المختصين، ومن المتوقع أن هذه الكشوفات الجديدة ستساهم في إلقاء الضوء على هذه الأماكن لتسجيلها في اليونسكو كتراث عالمي، مشيراً إلى دعم وتحفيز صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل على إتمام دراسة هذا الكتاب".