"أدبي حائل" ينظم فعالية توقيع كتاب "الإبل العربية في الرسوم الصخرية"

وأضاف "النشمي" عن الكتاب أنه "استغرقت دراسته عاماً كاملاً، يحتوي على ترجمة مجموعة من النقوش العربية القديمة "الثمودية" النادرة التي تخص الإبل، كما تم خلال الدراسة الميدانية اكتشاف أكثر من 20 موقعاً تحوي عدداً من الرسوم الأثرية النادرة وتم تسجيله لدى هيئة التراث الوطني".

ولفت بأن "من أهم نتائج الدراسة هو تحديد عمر بعض رسوم الإبل بإرجاعها إلى سبعة آلاف سنة من خلال مقارنتها بالرسوم الآدمية، وهذا ما صدقت عليه نتائج الفريق العلمي الفرنسي للأبحاث، وجامعة الملك سعود، وجامعة برلين الحرة، وجامعة أكسفورد، بعد دراسة منحوتات جمال الجوف والتي تعود إلى أكثر من 7 آلاف سنة تقريباً".