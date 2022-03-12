أيام الشارقة التراثية "19".. العبور إلى المستقبل خلال جسر التراث

وتحدث الدكتور عمر عبدالعزيز عن العلاقة بين التراث والتشكيل، ببعديهما الماضي والمستقبلي؛ مؤكدًا أن البعض قد يحمل نظرة ثنائية تصادمية بين التراث كمفهوم وفعل وبين التشكيل بما فيه من مفردات الحاضر والماضي والمستقبل، وأضاف أن التراث عصيٌّ على الاضمحلال والتلاشي طالما توفر الترابط والربط الصحيح مع المستقبل، لأن التراث بات بمثابة لؤلؤة في محارة تحتاج لإعادة اكتشاف دائم، وقد تبدو كصحراء ميتة لا حياة فيها، لكن قطر المطر المنهمر تنعشها فتدب فيها الحياة من جديد.