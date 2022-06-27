"إثراء" يجمع النخب الفكرية ويستطلع مستقبل الأدب العربي حفاظًا على هويته

أبعاد فلسفية

في البداية سرد المشاركون أسباب قراءة الأدب والرواية والشعر، إذ كشف الناقد والمفكر السعودي الدكتور سعد البازعي، أن "السؤال حول أسباب قراءة الأدب يؤدي إلى سؤال معرفة ماهية الأدب، ما يجبرنا على الدخول من بوابة بلغة أكثر بساطة بعيدًا عن الفلسفة، فما يجعلنا بحاجة إلى فنون الأدب هو الإضاءات التي تتناثر في ثنايا الروايات وتقنيات سردها مع كيفية إخراجها والسيناريو المصاحب لها مع إخراجها، فجميع ما ذكر وجوه تمنح للفن هويته"، مستعرضًا القواسم المشتركة في الأدب على الرغم من اختلاف أنواعه، فهو ليس علم ولا فنّ ويبعد عند الفلسفة، إذ يسير بكوامن شعرية نثرية، يرافقها إضاءات تعرج بالتطلّعات الأدبية إلى عوالم مختلفة ربما تصل إلى أبعاد فلسفية عميقة.