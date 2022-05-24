"إثراء" ينهي تصوير فيلم "طريق الوادي" لإطلاقه العام المقبل

وغطى الفيلم أكثر من 10 مواقع تصوير في وسط المملكة وجنوبها، وبناء قرية كاملة لتصوير الفيلم السينمائي في منطقة تنومة جنوب المملكة، حيث عمد "إثراء" إلى تصوير قصة الفيلم الذي أعاد الحياة لقصر "المقر – النماص" بعد أن كان مغلقًا لفترة تجاوزت 8 أعوام، مما أسهم في انتعاش حركة السياحة وجذب الزوّار إلى المنطقة، في حين صورت مشاهد أخرى في قرية "صدريد".