"ابن حميد" يدشن فعاليات اليوم العالمي للتراث بقرية الدلم التراثية

دشن محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد، اليوم العالمي للتراث بقرية الدلم التراثية، وذلك بحضور مدير فرع هيئة التراث بمنطقة الرياض فاطمة العثمان، ومدير مكتب هيئة التراث بمحافظة الخرج حسين القحطاني، وعدد من المسؤولين والإعلاميين.
وتفصيلًا: كان في استقبال الحضور مدير عام القرية ياسين بن عبدالله الجرجير، وأعضاء القرية التراثية.
وتشهد فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتراث العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة المصاحبة لهذه المناسبة من خلال إبراز الموروث القديم وعدد من الأركان والأسرة المنتجة والمقتنيات القديمة والمتحف وإفطار زمان وأعمال السدو والسوق القديم والركن الثقافي والسيارات الكلاسيكية، ومعرض الصور والأعمال الفنية.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود قرية الدلم التراثية في مواكبة الاحتفال بيوم التراث العالمي الذي حدَّده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية بيوم 18 من شهر أبريل في كل عام، برعايةٍ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة التراث العالمي.