"ابن حميد" يدشن فعاليات اليوم العالمي للتراث بقرية الدلم التراثية

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود قرية الدلم التراثية في مواكبة الاحتفال بيوم التراث العالمي الذي حدَّده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية بيوم 18 من شهر أبريل في كل عام، برعايةٍ من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة التراث العالمي.