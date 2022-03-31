"ارتباط وثيق بين الإنسان والفن".. الثقافة تعرض "حكايات الجاز" في واجهة الرياض

وكشفت الفعالية الارتباط الوثيق بين الإنسان والفن من خلال الحضور الجماهيري الكبير من مختلف الفئات العمرية؛ مبينة قدرة اللحن على جمع الشعوب وتقريبهم من بعض؛ حيث يُعد "فن الجاز"، الذي نشأ في المجتمعات الأمريكية الإفريقية خلال عشرينيات القرن الماضي، أحد أهم أنواع الموسيقى التقليدية الشعبية.