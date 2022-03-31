"ارتباط وثيق بين الإنسان والفن".. الثقافة تعرض "حكايات الجاز" في واجهة الرياض

أقامت وزارة الثقافة، فعالية غنائية استعراضية بعنوان "حكايات الجاز" ضمن برامج وفعاليات "ميدان الثقافة" بواجهة الرياض، تستمر حتى اليوم الخميس الموافق 31 مارس؛ حيث عرضت خلالها رحلة تطور أحد أهم أنواع الفنون الموسيقية الكلاسيكية "الجاز"، وأنماط أدائها من العام 1920م وحتى 2021م.
وكشفت الفعالية الارتباط الوثيق بين الإنسان والفن من خلال الحضور الجماهيري الكبير من مختلف الفئات العمرية؛ مبينة قدرة اللحن على جمع الشعوب وتقريبهم من بعض؛ حيث يُعد "فن الجاز"، الذي نشأ في المجتمعات الأمريكية الإفريقية خلال عشرينيات القرن الماضي، أحد أهم أنواع الموسيقى التقليدية الشعبية.
يُذكر أن "ميدان الثقافة" يضم العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والموسيقية خلال الفترة من 20 - 31 مارس الجاري، ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م؛ لإثراء المشهد المحلي بمحتوى إبداعي يتيح التبادل الثقافي بين الجمهور السعودي والمنجزات الفنية العالمية.