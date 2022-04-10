استبانة لجمع معلومات عن التراث الثقافي غير المادي بالمملكة

وتهدف هيئة التراث من خلال هذه الاستبانة، إلى عرض الوضع العام لجهود صون التراث غير المادي بالمملكة، والإجراءات المتبعة على المستوى الوطني، وإبراز جهود المؤسسات، والجمعيات، والأفراد المهتمين بتنفيذ اتفاقية اليونسكو للتراث الثقافي غير الماديّ في المحافظة عليه وصونه إلى جانب البحث والتقصّي عن جميع الجهود التي تنفّذها الجهات المعنية، وأصحاب المصلحة في سبيل الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.