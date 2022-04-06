استهدفت من خلاله 14 من رائدات الأعمال.. هيئة الأزياء تختتم برنامج "سمو" لقياديات الأزياء

فيما أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، أن برنامج قيادات الأزياء "سمو" نجح في منح المواهب السعودية رؤية أفضل خارج حدود السوق المحلي من خلال تمكين المشاركات من الوصول إلى خبراء القطاع في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق منفعة متبادلة للجميع؛ إذ لم يسبق للخبراء والمرشدين في البرنامج التعرف على إمكانات صناعة الأزياء بالمملكة، وهو ما أسهم في وعيهم وإدراكهم بحجم التنامي الكبير للقطاع.