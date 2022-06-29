"الأدب" تحتفل بالمشروعات المتخرجة في برنامج مُسرِّعة أدب الأطفال واليافعين

وتم تكريم المشروعات الفائزة: "فهمان" و"نوّار" و"بريد الطفل" و"مدرسة الكتّاب" و"حكايات" و"مكتبة وتن" و"بداية حكاية" و"ماما تقرأ" و"منصة ريّا" و"حكينا".