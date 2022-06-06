"الأدب" تعلن عن ملامح البرنامج الثقافي لمعرض المدينة المنورة للكتاب

وينظم المعرض نحو 16 ورشة عمل في مختلف الآداب والعلوم والاتجاهات الثقافية والإبداعية؛ من بينها ورش حول القراءة الفكرية، وتحويل الرواية إلى عمل درامي، وكتابة سيناريو الكوميكس، وأساسيات الغزل في التاريخ الإسلامي، والأوتوبيوغرافيا، وفنيات القراءة، وكيفية بدء مكتبتك التجارية، والكتابة ثنائية الاتجاه، وكتابة النص الواقعي للبودكاست السردي، ومهارات تلخيص الكتب، وكيفية قراءة روايات الخيال العلمي والفانتازيا، وخطوات نشر الكتاب، وجماليات خط النسخ، والخط العربي في التاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى ورش حول أفكار الكتابة، وحكاية الفن والإنسان، كما سيقدم المعرض ثلاثة عروض لمسرحية "كافي" لمؤلفها فهد الحارثي.