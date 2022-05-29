"الإجازة المطولة" تتوهج شعراً وفناً في "قاف الرياض"

صنع مهرجان "قاف الرياض" على مدى الإجازة المطولة نهاية الأسبوع الماضي وجهةً سياحية ثقافية تقصدها الأسر ومحبو فن المحاورة والإنشاد، أحياها أكثر من 37 شاعراً وفناناً.
وأقيمت الفعاليات في ساحة العروض بالدائري الشرقي، بإشراف إمارة منطقة الرياض، وتنظيم من أمانة المنطقة، وسط حضور غفير من محبي موروث المحاورة، وفن الإنشاد، وفرقة السامري.
وفي الأمسية الأولى مساء يوم الثلاثاء الماضي حضر كل من الشعراء: صقر سليم، وإبراهيم الشيخي، وشاهر العنزي، وعبدالله الذيابي، وسحيم السحيمي، وعشق القحطاني، والفنان ماجد الرسلاني.
وشهدت أمسية الأربعاء مشاركة الشعراء: سلطان الهاجري، وفالح الغنامي، وعبدالله الحريري، وثامر الشاماني، وزايد السفياني، وعبد الله الغامدي، والفنان بندر بن عوير.
وأمسية الخميس أحياها كل من الشعراء: ملفي المورقي، وفلاح القرقاح، وحمود السمي، وعبد الله العلاوة، وسلطان الجلاوي، وسعيد الفهري، والفنان غريب آل مخلص.
وفي فعاليات أمسية الجمعة حضر الشعراء: محمد بن مشيط، وزيد العضيلة، ومحمد بن طمحي، وتركي السلمي، وتركي العصيمي، وعبدالله الأشرم، والفنانين حسين آل لبيد، وحمد الطويل.
واختتمت فعاليات الأسبوع مساء يوم السبت بمشاركة مجموعة من الشعراء، وهم: حبيب العازمي، وفواز العزيزي، ومحمد المسعودي، ووصل العطياني، وزيد المري، وعبدالمحسن القويعي، والفنانين شبل الدواسر، ونادر الشراري.
يشار إلى أن الدخول لفعاليات "قاف الرياض" بالمجان لكافة شرائح الجمهور، بالإضافة لمواقف السيارات، كما يقام في الموقع سوق شعبي، وفقرات فنية متنوعة، ومسارح للطفل، ومنطقة ألعاب يدوية وإلكترونية، وجلسات بعيدة عن الصخب على المسطحات الخضراء، وعربات الأطعمة المتنقلة، ومسجد، ودورات مياه، كما يتخلل الأمسيات جوائز سحب للجمهور على مبالغ مادية مقدمة من المنظمين للمهرجان بهدف تشجيع النشء على الحضور والاستمتاع بالموروث الوطني العريق.