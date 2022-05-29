"الإجازة المطولة" تتوهج شعراً وفناً في "قاف الرياض"

يشار إلى أن الدخول لفعاليات "قاف الرياض" بالمجان لكافة شرائح الجمهور، بالإضافة لمواقف السيارات، كما يقام في الموقع سوق شعبي، وفقرات فنية متنوعة، ومسارح للطفل، ومنطقة ألعاب يدوية وإلكترونية، وجلسات بعيدة عن الصخب على المسطحات الخضراء، وعربات الأطعمة المتنقلة، ومسجد، ودورات مياه، كما يتخلل الأمسيات جوائز سحب للجمهور على مبالغ مادية مقدمة من المنظمين للمهرجان بهدف تشجيع النشء على الحضور والاستمتاع بالموروث الوطني العريق.