الإعلامية عواطف الثنيان تفوز بجائزة أطوار بهجت 2022

فازت الباحثة الإعلامية عواطف بنت حسن الثنيان بجائزة (أطوار بهجت) في دورتها الرابعة تقديرًا لجهودها الإعلامية ضمن 14 فائزة من الإعلاميات العربيات.
جاء ذلك في احتفال لتكريم الفائزين بجائزة "أطوار بهجت " لعام 2022، والذي نظمه منتدى الإعلاميات العراقيات تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، وأقيم في فندق فلسطين ( ميرديان) بالعاصمة العراقية بغداد خلال حفل ختام "يوم الإعلامية" في الذكرى الحادية عشرة لمنتدى الإعلاميات العراقيات.
وتم تكريم ومنح جائزة أطوار بهجت لـ14 إعلامية عربية وعراقية فائزة لعام 2022 وهن : (أمل المدرس، إيمان بحرون، رقية حسن، رفيف الحافظ، عواطف الثنيان، هديل العليان، ندى لؤي، فاطمة حسين، دعاء الشروف، حواء رحمة، شهيان تحسبن، بسمة الزيدي، هاجر العبيدي، مريم الفرطوسي).
وشددت رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات الدكتورة نبراس المعموري،على الدور الذي تتطلع به الإعلامية العربية وأهمية دعم دورها، بالإضافة إلى ضرورة إنتاج مواد إعلامية تغير من الصورة النمطية للمرأة في الإعلام في الإشارة إلى الأغنية التي أنتجها منتدى الإعلاميات بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (أنا العراقية).
وقالت الدكتورة نبراس المعموري، في الحفل الذي أقيم برعاية مجلس الوزراء العراقي وحضور وزيرة الهجرة والمهجرين ايڤان فائق، إن منتدى الإعلاميات العراقيات جهة راصدة تتابع ما يحصل من انتهاكات ضد النساء اللواتي يعملن في مجال الصحافة والإعلام وأبرز الإعلاميات المتميزات على الصعيد الأكاديمي والميداني وبمختلف الاختصاصات والعمل على إقامة الورش التدريبية لتمكين المرأة الإعلامية، مشيرة إلى ما حققته الجائزة من ترسيخ وانتشار ومكانة متميزة بالوطن العربي ونجاح عبر دوراتها المتعاقبة وفق أعلى المعايير في اختيار وتكريم الرموز والقائمات الصحفية والإعلامية العربية في الوطن العربي، الذين وصلوا اليوم بكل جدارة لمنصة التتويج.
من جانب آخر عبّرت الإعلامية عواطف الثنيان عن سعادتها وفخرها للفوز بالجائزة، تقديرًا لجهودها ودورها الإعلامي لعدة سنوات الحافلة بالإنجازات ودعم مسيرة الصحافة السعودية محليًا ودوليًا، مؤكدة مكانة الإعلام السعودي ودوره الرائد بين وسائل الإعلام العربي والمتقدم بإثراء المشهد الإعلامي السعودي الفاعل والمؤثر في الخارج.
وقدمت الثنيان الشكر الجزيل لمنتدى الإعلاميات العراقيات ممثلاً بالدكتورة نبراس المعموري وأعضاء مجلس الجائزة على دعوتها وتكريمها في العراق الشقيق ضمن كوكبة من الإعلاميات العربيات، مثمنة حضور سفارة المملكة العربية السعودية حفل تكريمها ومشاركتها فرحة الفوز.