الإعلامية عواطف الثنيان تفوز بجائزة أطوار بهجت 2022

وقالت الدكتورة نبراس المعموري، في الحفل الذي أقيم برعاية مجلس الوزراء العراقي وحضور وزيرة الهجرة والمهجرين ايڤان فائق، إن منتدى الإعلاميات العراقيات جهة راصدة تتابع ما يحصل من انتهاكات ضد النساء اللواتي يعملن في مجال الصحافة والإعلام وأبرز الإعلاميات المتميزات على الصعيد الأكاديمي والميداني وبمختلف الاختصاصات والعمل على إقامة الورش التدريبية لتمكين المرأة الإعلامية، مشيرة إلى ما حققته الجائزة من ترسيخ وانتشار ومكانة متميزة بالوطن العربي ونجاح عبر دوراتها المتعاقبة وفق أعلى المعايير في اختيار وتكريم الرموز والقائمات الصحفية والإعلامية العربية في الوطن العربي، الذين وصلوا اليوم بكل جدارة لمنصة التتويج.