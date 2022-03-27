الباليه العالمي "كسارة البندق" يسجّل حضوره في ميدان الثقافة بواجهة الرياض

نظمت وزارة الثقافة عرض الباليه العالمي "كسارة البندق" في ميدان الثقافة بواجهة الرياض، الذي يعد من أشهر العروض حول العالم، الذي أقيم في الفترة من 25 حتى 27 مارس، ضمن عدد من الأنشطة والفعاليات الموسيقية والاستعراضية التي تقيمها الوزارة.
ويعد "كسارة البندق" من أكثر الأعمال الموسيقية الكلاسيكية المحببة في المسارح العالمية، منذ تأليفها عام 1892م، حيث لاقت قبول الجماهير منذ عرضها الأول في سان بطرسبرج بروسيا.
وينطلق العرض من المقطوعة الموسيقية "الافتتاحية الصغيرة"، حيث تبدأ القصة من الحفلة المقامة بمنزل والد الطفلة "كلارا" التي تأخذ دور البطل خلال هذا العرض، فيما يقدّم أثناء ذلك صديق العائلة "دور سلماير" ألعاباً سحرية شدت الحضور، ثم تنطلق مجريات الأحداث بين لحظات ساحرة وموسيقى أوركسترالية رائعة تعد الأضخم من نوعها؛ حتى تكتشف "كلارا" أن ما أمضته من مغامرات وقصص كانت حلماً.
وشهد باليه "كسارة البندق" تفاعل الجمهور مع الرقصات المميزة والمؤثرات السمعية والبصرية، حيث ناسب جميع الفئات العمرية ما بين الكبار والصغار الذين أبدوا إعجابهم من خلال تفاعلهم مع العرض.
يُذكر أن الوزارة تستمر بإقامة حزمة من الفعاليات خلال مارس الجاري، ويتاح حضور هذه العروض من خلال الرابط الإلكتروني: https://mocevents.ticketmx.com/ar/g/16/moc.