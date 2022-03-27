الباليه العالمي "كسارة البندق" يسجّل حضوره في ميدان الثقافة بواجهة الرياض

وينطلق العرض من المقطوعة الموسيقية "الافتتاحية الصغيرة"، حيث تبدأ القصة من الحفلة المقامة بمنزل والد الطفلة "كلارا" التي تأخذ دور البطل خلال هذا العرض، فيما يقدّم أثناء ذلك صديق العائلة "دور سلماير" ألعاباً سحرية شدت الحضور، ثم تنطلق مجريات الأحداث بين لحظات ساحرة وموسيقى أوركسترالية رائعة تعد الأضخم من نوعها؛ حتى تكتشف "كلارا" أن ما أمضته من مغامرات وقصص كانت حلماً.