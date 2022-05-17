"التواصل المعرفي" يكثف نشاطه الثقافي في الصين بإصدارات مختلفة

أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي كتابين مترجمين عن الصينية، وذلك في إطار اهتمام المركز بالعلاقات السعودية الصينية، وعمله على تكثيف الحضور السعودي في الفضاء الصيني.
وتفصيلًا: حمل الكتاب الأول عنوان "التقرير السنوي 2020م، تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية"، وهو من إعداد مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية.
والكتاب الثاني هو "محمد مكين علّامة اللغة العربية الصيني"، من إعداد لي تشن تشونغ، وترجمة البروفيسور وانغ قوانغدا.
وترجم المركز دراسة أعدها مجموعة من الباحثين في كنجز كليج في لندن بعنوان "المسألة الصينية، إدارة المخاطر وتعظيم الفوائد من الشراكة في التعليم العالي والبحث"، ترجمة: هاجر العبيد.
وصدرت عن المركز رواية "غدًا أنسى" للكاتبة والروائية السعودية الدكتور أمل شطا، في ترجمتها الصينية، بنشر مشترك بين المركز ودار جامعة بكين لإعداد المعلمين وجمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية، وجمعية الصداقة الصينية العربية، وكلية الدراسات العربية بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين.
كما أصدر المركز نسخة من نشرته "تواصل" المعنية بالتواصل المعرفي، وأخبار المركز باللغة الصينية.
وينهض مركز البحوث والتواصل المعرفي بعمل كبير يهدف إلى التعريف بالثقافة السعودية للناطقين بالصينية عبر ترجمة الروايات والقصص والكتب ذات العلاقة بتاريخ المملكة، ومن المنتظر صدور قرابة خمسة عناوين أخرى خلال العام 2022م.