"التواصل المعرفي" يكثف نشاطه الثقافي في الصين بإصدارات مختلفة

وصدرت عن المركز رواية "غدًا أنسى" للكاتبة والروائية السعودية الدكتور أمل شطا، في ترجمتها الصينية، بنشر مشترك بين المركز ودار جامعة بكين لإعداد المعلمين وجمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية، وجمعية الصداقة الصينية العربية، وكلية الدراسات العربية بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين.