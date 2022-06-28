"الثقافة" تُتيح تراخيص وخدمات ثقافية جديدة عبر منصة "أبدع"

وقدّمت هيئة فنون الطهي ثلاث رخص وخدمة واحدة جديدة تمثلت في رخصة "خبير القهوة السعودية" ورخصة "ساقي الماء" والموجّهة إلى خبراء المياه المعدنية ومياه الينابيع، فضلاً عن رخصة "المأكولات الشعبية" التي تُتيح لممارسي الطهي إمكانية بيع الأكلات الشعبية بشكلٍ قانوني ومُنظّم، إضافة إلى خدمة "تسجيل وتصنيف المطاعم التراثية" التي تُسهم في تنظيم هذه المطاعم وتصنيفها.