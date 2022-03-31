"الثقافة" تجمع روائع "برودواي" في واجهة الرياض

وجمع العرض أربعة من أفضل فناني الأداء في برودواي وهم: "تيم هوار"، و"مادالينا ألبرتو"، و"جون أديسون"، و"لورا تيبوت"، بقيادة الفنان "جون رينجر"؛ ليأخذوا الجمهور في رحلة مثيرة عبر روائع عروض برودواي، إلى بعض الروايات الخالدة المجسدة في الكثير من الأعمال المسرحية والسينمائية، لكتابها: فيكتور هيجو، وجاستون ليرو، وويني هولزمان.