"الثقافة" تختتم مهرجان "الغناء بالفصحى" بحفلة كاظم الساهر وزينة عماد

ووجهت الفنانة الواعدة زينة عماد شكرها لوزارة الثقافة على دعمها المستمر للفنّ الأصيل ومحبّيه، ثم استهلت الليلة الطربية بحزمة من الأغاني الكلاسيكية العربية، إذ أشجت الجمهور بالقصائد الفصحى الأصيلة، مسترجعة رائعة الشاعر قيس بن الملوح "ولمّا تلاقينا"، وقصيدة يزيد بن معاوية "أصابك عشق". وأخريات مثل: "قولوا لها"، وواصلت زينة عماد الصدح بالأغاني المأخوذة من روائع التراث العربي.