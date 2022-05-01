"الثقافة" تنظم فعالية "طرف الهدب" في عيد الفطر

أنهت وزارة الثقافة كافة استعداداتها لتنظيم فعالية "طرف الهدب" ضمن برنامج احتفالات العيد 2022 في مطل وادي حنيفة في ظهرة البديعة بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 2 إلى 6 شوال الموافق 3 إلى 7 مايو 2022م، متضمنة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية الموجهة لكافة شرائح المجتمع، تجمع بين الحرف السعودية، والفنون الغنائية والمسرحية والاستعراضية، وفنون الطهي، إلى جانب حضور فريد للقهوة السعودية.