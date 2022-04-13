"الدارة" تتلقى صوراً تاريخية نادرة من أسرة الطبيب الخاص للملك عبدالعزيز

يُذكر أن الدكتور رشاد بن محمود فرعون؛ دبلوماسي ووزير ومستشار للملك عبدالعزيز، ووزير للصحة من عام 1953 إلى عام 1960م، وجرى تعيينه طبيباً للأسرة المالكة، ثم طبيباً خاصاً لدى الملك، كما عيّنه الملك مستشاراً له، ثم وزيراً مفوضاً للمملكة في باريس، وتدرّج في المناصب حتى أصبح وزيراً للصحة، وكان ضمن مَن حضر لقاء الملك عبدالعزيز مع الملك فاروق، ولقاء الملك عبدالعزيز مع الرئيس الأمريكي روزفلت.