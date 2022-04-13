"الدارة" تتلقى صوراً تاريخية نادرة من أسرة الطبيب الخاص للملك عبدالعزيز

تلقّت دارة الملك عبدالعزيز إهداءً قيماً من أسرة طبيب الملك عبدالعزيز، ووزير الصحة الأسبق الدكتور رشاد فرعون؛ وهي عبارة عن مجموعة من الصور والأفلام الخاصة، قدّمها حفيده وابل رشاد فرعون؛ لتُضيف مزيداً من المعلومات والمصادر في دراسة التاريخ السعودي.
وتتمثل تلك المواد في مجموعة ألبومات صور تاريخية للملك عبدالعزيز، والملك فيصل، والملك خالد، وعدد من الأمراء، إضافة إلى صور متنوعة أخرى.
يُذكر أن الدكتور رشاد بن محمود فرعون؛ دبلوماسي ووزير ومستشار للملك عبدالعزيز، ووزير للصحة من عام 1953 إلى عام 1960م، وجرى تعيينه طبيباً للأسرة المالكة، ثم طبيباً خاصاً لدى الملك، كما عيّنه الملك مستشاراً له، ثم وزيراً مفوضاً للمملكة في باريس، وتدرّج في المناصب حتى أصبح وزيراً للصحة، وكان ضمن مَن حضر لقاء الملك عبدالعزيز مع الملك فاروق، ولقاء الملك عبدالعزيز مع الرئيس الأمريكي روزفلت.