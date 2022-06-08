"الرحلة" السعودي يحصد جائزة أفضل فيلم تجريبي بمهرجان "سيبتيميوس" الهولندي

ويشارك في المهرجان الذي يقدم الدعم الكامل للإنتاجات التي تتسم برؤية ثاقبة وملهمة وذات جودة عالية، العديد من الأفلام العالمية المرشحة للمرحلة النهائية، التي تتنافس ضمن فئات متعددة، بحضور مجموعة من صناع الأفلام والفائزين بجوائز عالمية كالأوسكار والغرامي.