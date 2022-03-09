"الزاهد" من مكتبة الملك عبدالعزيز: تمكين المرأة رحلة جميلة مليئة بالمنجزات

استضافت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مساء الإثنين السابع من مارس "هند الزاهد"؛ رئيس رأس المال البشري بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، في لقاء ثقافي، حاورتها فيه الكاتبة الدكتورة نادية الشهراني؛ الأكاديمية وكاتبة الرأي.

عُقد اللقاء بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

وتحدثت هند الزاهد؛ خلال اللقاء عن رحلة تمكين المرأة السعودية منذ عام ٢٠٠٦ حتى اليوم، وأبرز ظواهر ومميزات هذه الرحلة والمنجزات التي حققتها المرأة السعودية خلال السنوات الماضية.

وتطرق الحديث حول أهم التغيرات التي حدثت في هذا الموضوع الذي شكل حراكاً مميزاً على مختلف المستويات فيما يتعلق بالعناية بالمرأة وحضورها، وهو ما تجلى بشكل بارز في السنوات الأخيرة خاصة مع ارتباط هذا التمكين برؤية المملكة ٢٠٣٠.

وناقش اللقاء أبرز التطلعات المستقبلية التي تأمل المرأة وجودها في ملف تمكين المرأة خلال السنوات المقبلة.

وأقيم اللقاء الذي يأتي ضمن البرنامج الثقافي للمكتبة لعام 2022م بمقر قاعة الأنشطة الثقافية بفرع الخدمات وقاعات الاطلاع بطريق خريص بالرياض، وتم بثه عن بُعد عبر حسابات المكتبة ومنصاتها الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية.

يُذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعتني بالمرأة في مختلف برامجها الثقافية بتخصيصها مجموعة من اللقاءات والندوات الثقافية الخاصة بثقافة المرأة وإبداعها، فيما تشارك المرأة في معظم الملتقيات الثقافية التي تعقدها المكتبة عبر البرنامج الثقافي للمكتبة الذي تنظمه في كل عام، وأقامت المكتبة هذا العام مجموعة من الندوات النسائية التي تتناول تجارب المرأة الثقافية والأدبية التي تحدثن فيها عن الثقافة العامة والتاريخ والأزياء وغيرها من الموضوعات المعرفية المتعددة.