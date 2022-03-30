"السماري" يُثمّن اختيار دارة الملك عبدالعزيز مؤسسة العام التراثية بالعالم العربي

وقال "السماري": الدور الذي يؤديه معهد المخطوطات العربية في خدمة المخطوطات العربية والعناية بها، يجعلنا في دارة الملك عبدالعزيز مستشعرين للقيمة المتعاظمة التي يحملها ذلك الاختيار، حيث إنه يمثل لنا دافعًا معززًا نحو مزيد من الإنجاز والنشاط في كل مساراتنا العملية، والتي يأتي في مقدمتها المسار التراثي الذي يمثل ركيزة أساسية في أعمال الدارة ومشاريعها.