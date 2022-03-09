"الشمري" يترجم أول مرجع عربي في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم

وقدم المبتعث والأكاديمي "الشمري" عرضًا عن الذكاء الاصطناعي في التعليم جاء فيه المسارات للذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم السعودي، وأشار في مشاركته إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن من المجالات التي ستسيطر على الخدمات والوظائف البشرية، مقدمًا بذلك نتائج هائلة ودقيقة وذات جودة متناهية، مضيفًا أنه على الرغم من هذه الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، إلا أنه في قطاع التعليم سيكون الأمر أشد تعقيدًا من المجال التقني نفسه.