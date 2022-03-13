"القهوة السعودية" عنوان لـ"لقاء ثقافي" في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

ويعد هذا اللقاء "الثاني" ضمن برنامج لقاءات: "صالون أفق النسائي" بعد لقاء "الأزياء السعودية"، حيث يستهدف الصالون قراءة الواقع الثقافي بمختلف عناصره الأدبية والفكرية والتراثية والشعبية، وقد قدم اللقاء للحضور معلومات متنوعة عن التقاليد السعودية، والهوية الثقافية من خلال رمزية القهوة وأبعادها الثقافية المتأصلة في المجتمع السعودي، وعدّها نوعًا من أنواع الفولكلور القيمي الذي يحمل سمات وعادات وتقاليد ومناسبات شعبية محددة، تقدم فيها القهوة بوصفها رمزًا ثقافيًّا سعوديًّا يومئ إلى قيم محددة أصيلة كعنصر بارز يسهم في جلاء الهوية الثقافية، وإبرازها في مختلف مناطق المملكة.