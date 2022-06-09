"المسرح" تستعرض تجربة مسرح "كركلا" في منتدى "كالوس"

وتحدث في الندوة مؤسس مسرح كركلا عبدالحليم كركلا، مثمنًا جهود وزارة الثقافة في تحفيز قيمة الفن وإعلاء مكانته، متطلعًا لتقديم أعمال فنية في المملكة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المسرح والفنون الأدائية.