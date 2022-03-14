"المسرح" تنظم لقاءً مفتوحًا لإدارة الفعاليات وتجربة الجمهور

نظمت هيئة المسرح والفنون الأدائية لقاءً افتراضيًا مفتوحًا للتعريف بالإدارة العامة للفعاليات وتجربة الجمهور، وذلك في رابع لقاءاتها الافتراضية التي تسعى من خلالها لتفعيل سبل التواصل مع المهتمين والمنتمين لقطاع المسرح والفنون الأدائية بمختلف أشكالها.
وتضمن اللقاء تقديم نبذة تعريفية عن الإدارة المكونة من: إدارة تنظيم ومتابعة الفعاليات، وإدارة تطوير المحتوى، وقسم المشاركة المجتمعية، وقسم تفعيل الأصول، وإدارة المسرح الوطني.
وتم استعراض أبرز المبادرات الخاصة بالإدارة العامة للفعاليات التي تعمل على 7 مبادرات هي: إقامة العروض المحلية والدولية في جميع مناطق المملكة، وتفعيل أماكن إقامة العروض في المدن، وتمثيل المملكة دوليًا، وترويج الفعاليات على المستوى الدولي للسياح، إلى جانب تطوير حركة النقد المسرحي، والتوعية بقطاع المسرح والفنون الأدائية، ودعم التذاكر لضمان وصول كافة شرائح المجتمع إلى أعمال الهيئة.
وشهد اللقاء الإجابة عن عدد من استفسارات المسرحيين والمهتمين الذين شاركوا في اللقاء، ومنها آلية الحصول على ترخيص ممارس أداء من خلال منصة "مبدع"، إضافةً إلى معرفة طرق الحصول على دعم الأعمال المسرحية، والسبل الأسرع في التواصل مع مسؤولي الهيئة الذين رحبوا بكافة الاستفسارات والطلبات من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المسرح والفنون الأدائية.
يذكر أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائية للمهتمين بالقطاع وممارسيه والمستثمرين فيه؛ بهدف تعريفهم على كافة المستجدات المتعلقة بتطوير القطاع المسرحي، وتبادل النقاشات والآراء والأفكار التي من شأنها أن تسهم في دعم الحركة المسرحية بالمملكة.