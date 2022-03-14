"المسرح" تنظم لقاءً مفتوحًا لإدارة الفعاليات وتجربة الجمهور

وتم استعراض أبرز المبادرات الخاصة بالإدارة العامة للفعاليات التي تعمل على 7 مبادرات هي: إقامة العروض المحلية والدولية في جميع مناطق المملكة، وتفعيل أماكن إقامة العروض في المدن، وتمثيل المملكة دوليًا، وترويج الفعاليات على المستوى الدولي للسياح، إلى جانب تطوير حركة النقد المسرحي، والتوعية بقطاع المسرح والفنون الأدائية، ودعم التذاكر لضمان وصول كافة شرائح المجتمع إلى أعمال الهيئة.