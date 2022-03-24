بالصور .. شعراء "أدبي الطائف" يوقِّعون دواوينهم لزوار جادة الشعر

وقَّع شعراء النادي الأدبي الثقافي بالطائف دواوينهم الشعرية الأولى لوكيل محافظة الطائف، ناصر بن حمود السبيعي، أثناء تدشين فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي في جادة الشعر والمقامة في حديقة السداد، وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية وعدد من الأدباء والمثقفين وأهالي الطائف وزوارها.
وأشاد رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطاالله بن مسفر الجعيد بالفعاليات التي انطلقت متزامنةً مع اليوم العالمي للشعر التي تنظمها أكاديمية الشعر العربي.
وأشار "الجعيد" إلى أن الشعراء الذين قاموا بتوقيع دواوينهم الشعرية هم: الدكتور أحمد نبوي (مصر)، وأمين العصري (السعودية)، ويبات علي فايد (السودان)، وعائض مستور الثبيتي (السعودية)، وزاهر عسيري (السعودية ).
كما شارك شعراء جماعة فرقد الإبداعية بالنادي بإلقاء قصائد شعرية على منبر الجادة لكلٍ من الشاعر عاصم الزهراني والشاعر مطلق المرزوقي.
ووجه "الجعيد" شكره للدكتور منصور الحارثي، مدير أكاديمية الشعر العربي، وكافة العاملين في الأكاديمية على ما يبذلونه من عملٍ متميز لإنجاح الفعاليات لهذا الحدث الثقافي والأدبي الكبير.