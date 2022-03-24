بالصور .. شعراء "أدبي الطائف" يوقِّعون دواوينهم لزوار جادة الشعر

وقَّع شعراء النادي الأدبي الثقافي بالطائف دواوينهم الشعرية الأولى لوكيل محافظة الطائف، ناصر بن حمود السبيعي، أثناء تدشين فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي في جادة الشعر والمقامة في حديقة السداد، وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية وعدد من الأدباء والمثقفين وأهالي الطائف وزوارها.