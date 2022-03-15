بتأليف وسيناريو وإنتاج سعودي.. فيلم "شمس" في دور العرض المصرية بعد رمضان

من جانب آخر، أكد "Predeuser" العمل محمد دياسطي أن الفيلم سار بطريقة تنم عن احترافية عالية، وتجربة فريدة في السينما المصرية، اعتمدت على نص وسيناريو وإنتاج سعودي، كما لو أن هذا الأسلوب لم يكن الأول من نوعه.