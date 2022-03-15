بتأليف وسيناريو وإنتاج سعودي.. فيلم "شمس" في دور العرض المصرية بعد رمضان

ينتظر أن يطرح فيلم "شمس"، أول فيلم بتأليف وسيناريو وإنتاج سعودي، في دور السينما في بعد شهر رمضان، وذلك بحسب ما أعلنه مدير المشروع سعود الحركان، الذي أكد أن الفيلم في مرحلة التفاوض مع الموزعين للسينما والديجيتال.
وأضاف بأنه كان تجربة فريدة، ونقلة في توسيع أفق العمل السينمائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ إذ تضافرت في التجربة المواهب والإمكانات لإنتاج عمل فني لائق وكبير، وهو من بطولة النجوم عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، بمشاركة هدى الأتربي، خالد الصاوي، أحمد بدير وعلاء مرسي.
وكشف "الحركان" أن العمل الذي يخرجه معوض إسماعيل، نجم مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، تم وفق مدرسة إخراجية إبداعية جديدة في عالم السينما العربية، جمعت بين مدرستَين إبداعيتَين، سعودية – مصرية. ولم يكن الأمر سهلاً في بدايته، لكنه أتقن التعامل معهما بطريقة احترافية عالية.
والفيلم مأخوذ من رواية بعنوان "شمس إمبابة" لأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر طلال الطريفي ومؤلف الفيلم، الذي كشف أنه يسير في سياق عاطفي نفسي بامتياز؛ إذ تتمحور قصته حول علاقة عاطفية يتحكم فيها مركب نفسي، يُحدث مفاجأة في نهاية الفيلم، الذي تتكشف ملامحه تدريجيًّا.
من جانبه، أبان كاتب السيناريو السعودي فواز الخريشي أن هذا العمل يعتبر نقلة في كتابة الأفلام في المملكة العربية السعودية، وأكد أن القصة ساعدته على كتابة سيناريو أشعره بالرضا التام عن العمل.
وحققت الأغنية الخاصة بفيلم شمس، التي حملت عنوان "مابهربش" للمطرب المصري مسلم، نسبة مشاهدة عالية؛ تربعت بها على ترند "YouTube" وتطبيق "TikTok" منذ طرحها قبل أيام في 10 مارس 2022.
من جانب آخر، أكد "Predeuser" العمل محمد دياسطي أن الفيلم سار بطريقة تنم عن احترافية عالية، وتجربة فريدة في السينما المصرية، اعتمدت على نص وسيناريو وإنتاج سعودي، كما لو أن هذا الأسلوب لم يكن الأول من نوعه.