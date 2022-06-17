بتقنيات حديثة.. "عبد العزيز العامة" تستعرض مشروعاتها بمعرض المدينة للكتاب

واهتمت المكتبة في جناحها بعرض عدد من المشروعات والمبادرات والإصدارات التي تعبّر عن جهودها في نشر الثقافة والتواصل الحضاري وحفظ التراث والمسؤولية المجتمعية، وشراكاتها المحلية والدولية، باعتبارها مؤسسة ثقافية متخصصة في مجال صناعة المعرفة وابتكارها منذ أكثر من ثلاثين عامًا. وقد أبرز الجناح عددًا من المشروعات المهمة التي أطلقتها المكتبة، إضافة إلى عرض ما تحتويه من مقتنيات الخرائط والصور النادرة التي تتمثل في صور محمد صادق بك، وميرزا وأحمد حلمي لتراث المملكة المتنوع، ولمشاهد الحج قبل أكثر من 100 عام.