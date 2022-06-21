بدء استقبال طلبات الراغبين بتعلّم الموسيقى في "المراكز السعودية للموسيقى"

وتعد المراكز السعودية للموسيقى الأولى من نوعها في المملكة، بمنهجيتها وشموليتها واتساع نطاقها التعليمي والتدريبي، وانتشارها الجغرافي، حيث من المقرر أن تتوزع المراكز في مناطق متعددة من المملكة، انطلاقاً من فرعين رئيسين في الرياض وجدة سيبدآن من اليوم باستقبال طلبات التسجيل، وفرع ثالث في الخبر سيُتاح التسجيل فيه قريباً.