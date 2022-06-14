بمشاركة موسيقيين عالميين.. "الثقافة" تنظم مهرجان "الأوبرا الدولي"

ويقدم المهرجان العديد من ورش العمل التعليمية ستتناول موضوعات متعددة من أهمها: غناء الأوبرا "شرح نظري وعملي على آلية إصدار الأصوات في هذا الفن"، التعريف بالأوركسترا وتاريخ الآلات الموسيقية، تاريخ الأوبرا، وورشة في العزف على البيانو.