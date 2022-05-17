بمشاركة 10 مدارس.. انطلاق التصفيات النهائية لمهرجان الطائف المسرحي

انطلقت اليوم الثلاثاء التصفيات النهائية للعروض المسرحية بمهرجان الطائف المسرحي، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي "الثقافي".
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور رئيس قسم النشاط الثقافي فؤاد الطلحي، ومنسق البرنامج مشعل المالكي، والمدير العام لمدارس شباب الفهد الأهلية مطر الثقفي، ومدير المرحلة المتوسطة الدكتور صالح الثبيتي، ووكيل المرحلة الثانوية مشعل الحارثي، وعدد من المعلمين والفرق الطلابية المشاركة، وذلك على مسرح مدارس شباب الفهد الأهلية، وبمشاركة عشر مدارس.
وشهدت التصفيات النهائية في يومها الأول تقديم ثلاثة عروض، افتتحت بمسرحية "حب الوطن"، قدَّمها طلاب ابتدائية الأندلس الأهلية، تلتها مسرحية "عشت يا وطني"، قدَّمها طلاب سهيل بن عمرو. واختُتمت عروض اليوم الأول بمسرحية "توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة"، قدَّمها طلاب ثانوية الفيصل، على أن تستكمل بقية العروض خلال اليومين المقبلين في الفترة الصباحية.
ويختتم المهرجان عروضه المسرحية يوم الخميس المقبل على خشبة مسرح مدارس شباب الفهد بعرضَين مسرحيَّين، وحفل تكريم المتسابقين.