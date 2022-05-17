بمشاركة 10 مدارس.. انطلاق التصفيات النهائية لمهرجان الطائف المسرحي

وشهدت التصفيات النهائية في يومها الأول تقديم ثلاثة عروض، افتتحت بمسرحية "حب الوطن"، قدَّمها طلاب ابتدائية الأندلس الأهلية، تلتها مسرحية "عشت يا وطني"، قدَّمها طلاب سهيل بن عمرو. واختُتمت عروض اليوم الأول بمسرحية "توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة"، قدَّمها طلاب ثانوية الفيصل، على أن تستكمل بقية العروض خلال اليومين المقبلين في الفترة الصباحية.