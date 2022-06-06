بمشاركة 57 خطاطًا يمثلون دول التعاون الإسلامي.. معرض فني لتعزيز دور الوساطة بجدة

وحملت اللوحات العديد من الرسائل القرآنية والحكم والشعر والفن عمومًا التي تبرز دور الوساطة في بناء جسور التفاهم بين أطراف النزاعات، وأشار إلى أن المعرض يعد رسالة سلام لإبراز دور الفن في هذا المؤتمر لدعم جهود التعاون الإسلامي في الوساطة الرامية إلى منع نشوب الصراعات.