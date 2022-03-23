بـ 28 عملاً متنوعًا.. "الإذاعة والتلفزيون" تطلق دورتها البرامجية لشهر رمضان

وكشف الرئيس التنفيذي عن شراكات نوعية، من شأنها إثراء الدورة البرامجية؛ إذ أُعلنت الشراكة مع الهيئة العامة للترفيه لإطلاق أكبر برنامج مسابقات لتلاوة القرآن الكريم والأذان، سيُبث في رمضان هذا العام، وشهد مشاركة 40 ألف متسابق في التصفيات الأولية للمسابقة. مقدمًا شكره للمستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي كان خلف هذه الفكرة، إضافة إلى شراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر برنامج إنسان، وشراكة لتفعيل ميدياثون المحتوى الإعلامي مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الخاص بالهيئة، الذي تم إعلانه في شهر نوفمبر الماضي.