ترسيخًا لثقافة التميز.. جائزة القصيبي تحتفي بالفائزين في دورتها الأولى

تحتفي جائزة غازي القصيبي بالفائزين في دورتها الأولى، خلال حفل تنظمه أمانة الجائزة الاثنين القادم، بجامعة اليمامة بالرياض، على مستوى فروعها الثلاثة "الأدب والإدارة والتنمية والتطوع"
وهنأ رئيس الهيئة الإشرافية للجائزة الدكتور عبدالواحد الحميد الفائزين بالجائزة، وقال: يأتي تكريم الفائزين والمتميزين من الأفراد والجهات والمؤسسات، ممن أبدعوا في مجالات الثقافة وأسهموا في التنمية وفي خدمة المجتمع؛ ترسيخًا لثقافة التميز والإبداع.
من جهته، قال أمين عام الجائزة الدكتور عمر السيف: أمانة الجائزة كثفت جهودها في التعريف بالجائزة، وقد تم التواصل مع الجامعات والهيئات والجمعيات ومختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية عبر وسائط متنوعة، فكانت ثمرة ذلك ترشح الكثير منها ومن الأعمال المتميزة، واختيار الفائزين وفق الضوابط المعتمدة.
واعتبر "السيف" هذا التكريم دعمًا للأدب وتحفيزًا للجهات الإدارية الحكومية وشبه الحكومية والأهلية.
جدير بالذكر أن نتائج الدورة الأول كانت على النحو التالي: فرع الأدب المركز الأول سيرة الدكتور حمزة المزيني التي تحمل عنوان (واستقرت بها النوى)، وفي فرع التنمية والإدارة فاز قطاع الأمن العام وتطبيق توكلنا مناصفة، وفي فرع التطوع فازت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ.