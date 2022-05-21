ترسيخًا لثقافة التميز.. جائزة القصيبي تحتفي بالفائزين في دورتها الأولى

من جهته، قال أمين عام الجائزة الدكتور عمر السيف: أمانة الجائزة كثفت جهودها في التعريف بالجائزة، وقد تم التواصل مع الجامعات والهيئات والجمعيات ومختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية عبر وسائط متنوعة، فكانت ثمرة ذلك ترشح الكثير منها ومن الأعمال المتميزة، واختيار الفائزين وفق الضوابط المعتمدة.