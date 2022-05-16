تزامنًا مع مؤتمر "الألكسو".. مكتبة المؤسس تطلق معرضًا للخط العربي بتونس 18 مايو

تنظم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، معرضًا للخط العربي، وذلك في 18 مايو 2022م بالعاصمة التونسية تونس، الذي يستمر لمدة شهر.
ويواكب المعرض انعقاد اجتماع المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي ترأسه المملكة العربية السعودية.
وهذا المعرض يُعتبر نقلة نوعية في معارض المكتبة؛ إذ تنتقل أيضًا إلى العالم الافتراضي والواقع المعزز الذي يوسع مجال المشاهدات وزوار المعرض، وعرض محتوياتها عن طريق التكنولوجيا والمعارض الافتراضية، والدخول إلى هذا الفضاء الرحيب الذي يختصر المسافات والحدود.
كما يبرز هذا المعرض اهتمام المملكة العربية السعودية، ومؤسساتها الثقافية والمعرفية، بالموروث العربي والإسلامي العريق، وما يمثله الخط العربي كفن متميز أصيل، له حضوره التاريخي والمادي الملموس، ولا يزال مؤثرًا في مختلف اللغات التي تستخدم الحروف العربية كـ"البلوشية، والهاوسا، والكشميرية، والسندية، والأردية، والطاجكية، والتوسوكية، والفارسية، والبنجابية، والأذرية.."، وغيرها، باعتباره أحد أهم أشكال الفن العربي الأصيل، الذي يكتب بحرفية مبهرة، بأنواعه المتعددة التي تشهد على روعة الحروف المرسومة، وتنوع أشكالها تبعًا للخطوط المكتوبة بها التي تبدي طواعية كبيرة وحيوية للحروف العربية؛ إذ تتحول إلى لوحات تشكيلية بصرية لها أبعادها الفنية والجمالية المتميزة.
ويأتي تنظيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة معرض الخط العربي في تونس في وقت يشهد اهتمامًا سعوديًّا بمنظمة "الألكسو"؛ إذ أقامت عدد من الجهات السعودية شراكات ومشاريع مشتركة ذات صلة بمجالات عمل المنظمة، ويُعد تنظيم هذا المعرض امتدادًا لجهود وزارة الثقافة التي سجلت الخط العربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
وتستضيف تونس المعرض في نسخته الرابعة بعد أن أطلقته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة برعاية سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وبحضور المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن معمر، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية السيد تشن وي تشينغ، ورؤساء الهيئات الثقافية بوزارة الثقافة، وعدد من الشخصيات المعنية بفنون الخط العربي، بالتزامن في فروعها بالرياض وبكين والدار البيضاء؛ لما تشكله الخطوط من عنصر تراثي بارز من عناصر الثقافة العربية والإسلامية العريقة.
يُشار إلى أن هذه الاستضافة تأتى بعد مرور نحو 7 أشهر على زيارة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الأستاذ هاني بن مقبل المقبل، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، واطلعا على ما تضمنه المعرض من اللوحات التي رسمها عدد من أبرز الخطاطين البارزين في هذا المجال، وتمثل جميع فنون الخط العربي وأنواعه، مثل: الثلث، والكوفي، والإجازة، والنسخ، والمحقق، والديواني، والخط اللاتيني المعرب بتسخير الحرف، إضافة إلى اللوحات المعروضة من الآيات القرآنية، والحديث النبوي الشريف، والأمثلة والحِكم العربية، وأبيات الشعر العربي.