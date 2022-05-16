تزامنًا مع مؤتمر "الألكسو".. مكتبة المؤسس تطلق معرضًا للخط العربي بتونس 18 مايو

كما يبرز هذا المعرض اهتمام المملكة العربية السعودية، ومؤسساتها الثقافية والمعرفية، بالموروث العربي والإسلامي العريق، وما يمثله الخط العربي كفن متميز أصيل، له حضوره التاريخي والمادي الملموس، ولا يزال مؤثرًا في مختلف اللغات التي تستخدم الحروف العربية كـ"البلوشية، والهاوسا، والكشميرية، والسندية، والأردية، والطاجكية، والتوسوكية، والفارسية، والبنجابية، والأذرية.."، وغيرها، باعتباره أحد أهم أشكال الفن العربي الأصيل، الذي يكتب بحرفية مبهرة، بأنواعه المتعددة التي تشهد على روعة الحروف المرسومة، وتنوع أشكالها تبعًا للخطوط المكتوبة بها التي تبدي طواعية كبيرة وحيوية للحروف العربية؛ إذ تتحول إلى لوحات تشكيلية بصرية لها أبعادها الفنية والجمالية المتميزة.