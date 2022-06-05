تكريم "أدبي جدة" لدوره في ترجمة الفكر السعودي للغة الإسبانية

من جهته قال الملحق الثقافي في إسبانيا الدكتور سعيد بن مسفر المالكي: إن الملحقية الثقافية السعودية في إسبانيا وبتوجيهات ودعم من وزارة التعليم تسعى جاهدة عبر أهدافها المرسومة إلى التعريف بالثقافة السعودية وتاريخها العريق، وإثراء المتلقّي الإسباني بصور متعددة الجوانب ومختلفة الأبعاد عن مكونات الثقافة السعودية بشكل عام، والتعريف بالأدب والحركة الثقافية والتراث المعرفي في المملكة.