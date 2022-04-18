تنظيم فعالية توقيع كتاب "المعجم الجغرافي لمنطقة حائل".. الليلة

وأضاف "المايز": "حصيلة ما تم جمعه منها زادت على الألف موضع متضمنةً الكثير من الفوائت، ممّا لم يحقَّق قديماً أو حديثاً، وإن هذا المعجم ليس مقصوراً على التعريف بهذه المواضع؛ بل إنه يلقي في ثناياه الضوء على كثير من النواحي المعرفية والثقافية والتاريخية والأدبية والاجتماعية لمنطقة حائل".