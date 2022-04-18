تنظيم فعالية توقيع كتاب "المعجم الجغرافي لمنطقة حائل".. الليلة

ينظّم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل فعالية توقيع كتاب "المعجم الجغرافي لمنطقة حائل" من قبل مؤلفه الباحث وليد بن عبدالله المايز، في العاشرة من مساء اليوم الاثنين، ضمن برامج المنتدى الرمضاني.
ويعدّ هذا الكتاب أحدث إصدارات أدبي حائل، وقال مؤلفه: هذا الإصدار يأتي ضمن سلسلة الأعمال التي تخدم وتبرز هوية وثقافة المملكة العربية السعودية الغنية، والتي تسلّط الضوء على إحدى زواياه الزاخرة بموروثها الكبير.
وأضاف "المايز": "حصيلة ما تم جمعه منها زادت على الألف موضع متضمنةً الكثير من الفوائت، ممّا لم يحقَّق قديماً أو حديثاً، وإن هذا المعجم ليس مقصوراً على التعريف بهذه المواضع؛ بل إنه يلقي في ثناياه الضوء على كثير من النواحي المعرفية والثقافية والتاريخية والأدبية والاجتماعية لمنطقة حائل".
وأردف: "أتمنى أن يكون هذا العمل إضافة للباحثين والمؤلفين الذين يتناولون جغرافية المنطقة التاريخية، وأن ينال إعجاب عموم المهتمين والقراء".
ووجّه الشكر للنادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل؛ نظير جهوده في إصدار ونشر هذا المعجم.
وأشار "المايز" إلى أن هدف المعجم جمع كل المسميات التاريخية للمواضع في منطقة حائل، وإلقاء الضوء عليها وتحقيقها والتعريف بمواضعها أو أسمائها الحالية.