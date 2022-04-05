"توأم الروح".. القاص "الأعجم" يحقّق المركز الثالث بجائزة يوسف إدريس الدولية

حصل القاص السعودي أحمد بن حسين الأعجم؛ على جائزة المركز الثالث في مسابقة القصة القصيرة لجائزة يوسف إدريس الدولية في دورتها الرابعة لعام 2022 الحالي من مركز ذرا للدراسات والأبحاث بالعاصمة الفرنسية باريس، عن قصة بعنوان "توأم الروح".
حقق المركز الأول في المسابقة القاص سامح عبدالمجيد؛ من جمهورية مصر، وحصد القاص الجزائري مسعود بوقرينات؛ المركز الثاني ليحلّ "الأعجم" في المركز الثالث.
وأوضح القاص أحمد الأعجم؛ أن هذا الفوز هو إنجاز للمملكة على المستوى الدولي، وتأكيد على تميزها في مجالات الإبداع الأدبي المختلفة، مبدياً سعادته بهذا الفوز على المستوى الشخصي في مجال القصة القصيرة.
وأشار إلى عشقه لكتابة القصة القصيرة منذ وقت مبكر، ونشر خلال فترات متعددة عديداً من القصص في الصحف والمجلات السعودية وفي عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويواصل كتابتها بشكل مستمر، مؤكداً أن فن القصة القصيرة يفتح له مساحة للكتابة وتقديم عديد من التجارب في هذا المجال.
وأكّد القاص الأعجم؛ أن مشاركته في مجال المسابقات هي الأولى من نوعها، واستطاع من خلال هذه المسابقة التي تحمل اسم القاص والروائي العربي الكبير يوسف إدريس؛ تحقيق المركز الثالث عن قصته التي حملت عنوان "توأم الروح".