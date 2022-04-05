"توأم الروح".. القاص "الأعجم" يحقّق المركز الثالث بجائزة يوسف إدريس الدولية

وأشار إلى عشقه لكتابة القصة القصيرة منذ وقت مبكر، ونشر خلال فترات متعددة عديداً من القصص في الصحف والمجلات السعودية وفي عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويواصل كتابتها بشكل مستمر، مؤكداً أن فن القصة القصيرة يفتح له مساحة للكتابة وتقديم عديد من التجارب في هذا المجال.