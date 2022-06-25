"ثقافة وفنون تبوك" تقيم المعرض السعودي الأمريكي المشترك

وتَجَول الجميع بالمعرض الذي ضم 48 صورة، تُمثل الطبيعة والثقافة والحضارة في المملكة والولايات المتحدة؛ حيث يحاكي المعرض فكرة الصورة؛ في إشارة إلى رسالة الفنون لمد جسور التواصل الثقافية والإنسانية بين المجتمعات والحضارات، ورصد الطبيعة والصحاري والمعالم الأثرية والمدنية، كما استمع الحضور لشرح مفصل عن الأركان والفعاليات المصاحبة من مشرفة المعرض "مها قزان"، والتي اشتملت على عدد من الألوان الشعبية، والعرضة السعودية، وخيمة التراث الشعبي، والقهوة السعودية، والخط العربي، والفنون الأدائية الموسيقية، والفنون التشكيلية.