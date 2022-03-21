جمعية الفنون بأبها تدشن المعرض الفوتوغرافي السعودي الأمريكي

دشنت جمعية الثقافة والفنون بأبها، اليوم الاثنين، المعرض السعودي الأمريكي الفوتوغرافي بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بجدة وبدعم من هيئة تطوير منطقة عسير وذلك بصالة المعارض في مقر الجمعية.

وتفصيلاً، احتوى المعرض على 48 صورة فوتوغرافية تحكي العلاقات الوثيقة بين البلدين وتوثق للتطور الحضاري والتنوع البيئي للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وشاهد الزوار صوراً واستمعوا لشرح عن مواقعها ورؤيتها الفنية من بعض المصورين.

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن الحضور المميز من الجنسين عكس أهمية الانتشار الثقافي للمبدعين متجاوزين لحدود الوطن للوصول للمتابع العالمي، مشيداً بالشراكة المثمرة للجمعية مع القنصلية الأمريكية بجدة وبدعم هيئة تطوير منطقة عسير بقيادة الأمير تركي بن طلال أمير المنطقة ورئيس الهيئة.