حِرَفٌ متفردة.. سعوديات وفِرَق فنية يشاركن في "أيام الشارقة التراثية"

من جهتها، بيّنت "عيدة الحارثي" أنها تشارك في حياكة السدو السعودي، الذي يعد أحد أقدم الحِرَف التقليدية في العديد من مناطق المملكة؛ حيث يصور جهود الإنسان وتكيفه مع بيئته وحسن استغلال موارده الطبيعية وتطويعها لصالحه؛ مشيرة إلى أن هذه المهنة تعتمد على مواد وأدوات منها وبر الإبل وصوف الماعز والأغنام؛ إضافة إلى المغزل والمخيط والأوتاد الخشبية وتعدد الأنواع والأغراض التي يمارس السدو فيها.